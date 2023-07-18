ФСБ задержала украинца, передававшего данные о российских военных на постах ЗАЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Энергодаре пресекли деятельность гражданина Украины. Он передавал координаты позиций российских военных, которые охраняют Запорожскую атомную электростанцию.

В управлении ФСБ по Запорожской области рассказали, что полученные данные украинец передавал своему родственнику, который служит в артиллерийском подразделении Минобороны Украины, действующем на Запорожском направлении.

В ведомстве отметили, что из-за деятельности шпиона Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям российских войск. Как следствие, погибли и получили ранения солдаты Вооруженных сил России.

Ранее сайт KP.RU писал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые готовила украинская военная разведка против руководства Запорожской области. Несколько диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации региона и российских силовиков готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности также задержала в Угличе россиянку, отсылавшую украинским спецслужбам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области для совершения теракта.

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