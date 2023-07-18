MWM: российская авиация легко уничтожает убийцу танков БМП Bradley на Украине

MWM: Россия при помощи авиации легко уничтожает убийцу танков БМП Bradley на Украине Фото: Минобороны РФ

Американское военное издание Military Watch заявило, что боевые машины Bradley производства США стали легкой мишенью для российских военных в зоне конфликта на Украине.

“В ходе долгожданного наступления, <…> украинские войска пока не добились значительных успехов и понесли огромные потери, что сильно подпортило репутацию многих ключевых систем вооружения, включая Bradley”, — пишут авторы статьи.

Эксперты отмечают, что основным оружием ВС России против западной бронетехники стала авиация, в частности, боевые вертолеты ВКС РФ. В статье указано, что американские власти делали особую ставку на БМП Bradley в текущем конфликте, называя их "убийцами танков".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также признавал, что тотальное преимущество российской армии в небе является одной из главных причин неудач ВСУ в наступлении.

При этом издание Washington Post сообщило, что на Западе уже начинают сомневаться в возможности ВСУ добиться обещанных результатов наступления.

Тем временем сами украинские военнослужащие называют свою бронетехнику “передвижными гробами”, поскольку российские войска уничтожают ее задолго до приближения к передовой благодаря ударным беспилотникам и современным ПТУРам.