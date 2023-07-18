Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми внутри во время ливня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось из-за непогоды в российской столице. Люди находятся в кабинах. Об этом во вторник, 18 июля, заявили очевидцы.

Согласно некоторым данным, перед этим в колесо обозрения попала молния. Для спуска посетителей колесо начали прокручивать в ручном режиме.

Напомним, согласно прогнозам погоды со вторника по среду, с 18 по 19 июля, в российской столице ожидается сильный дождь, а местами будет град, грозы с порывами ветра, которые могут достигать до 17-20 метров в секунду. При этом в первой половине среды, 19 июля, порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду.

Как писал сайт KP.RU, уже сейчас сильные ливни с раскатами грома накрыли центральную, западную, а также южную и восточную части Москвы.