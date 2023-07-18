Минобороны: США хотели тестировать медпрепараты на жителях третьих стран для "Биг Фармы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон планировал тестировать незарегистрированные медицинские препараты на жителях других стран в интересах “Биг Фармы”.

"Авторы документа, <...> планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских вооруженных сил по всему миру. В рамках проекта предусматривалось создание мобильной исследовательской инфраструктуры и подготовка медперсонала", — рассказал начальник РХБЗ, ссылаясь на обнаруженные в 2015 году в ходе оперативных мероприятий на освобожденных территориях Украины американские документы.

Также он отметил, что Пентагон продвигает интересы крупных американских фармпроизводителей и создал стандартизированные протоколы испытаний, а испытания планировал отрабатывать в зоне Африканского командования США. Кириллов подчеркнул, что Пентагон планировал использовать для этого американскую армию, а также задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посредников.

Напомним, в 2022 году власти США признали, что за два последних десятилетия на Украине оказывалась поддержка 46 биологическим лабораториям, диагностическим центрам и различным учреждениям здравоохранения.

Сайт KP.RU рассказывал, как в биолабораториях США на Украине проводились жуткие опыты на тысячах солдат ВСУ, а также создавали "генетически направленные" вирусы".