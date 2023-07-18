Минобороны России: США опытами с комарами создают очаги эпидемий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС)РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что эксперименты американских военных с комарами приводят к созданию искусственных очагов эпидемий.

По его словам, специалисты ВС США обладают «методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания», а их способы помогают «в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами».

Кириллов заявил, что подобные действия сопровождаются ухудшением эпидемической обстановки, а также расширением ареалов переносчиков.

«Так, в южной и центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров», - отметил он, указав также на то, что популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах ФРГ.

Кроме того, как отметил начальник российских войск, переносящий лихорадку Западного Нила вид комаров зарегистрировали в Швеции и Финляндии, а также связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были выявлены во Франции.

«Наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных», - добавил он.

Напомним, Минобороны РФ ожидает возникновения малярии и лихорадки Западного Нила в Херсонской области. Как заявили в ведомстве, Киев может использовать беспилотники для распространения переносящих вирусы комаров и клещей.