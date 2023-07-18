Глава Пентагона Остин: США с союзниками продолжат обучение бойцов ВСУ

Глава Пентагона Остин: союзники продолжат обучение ВСУ для создания боеспособной армии Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка вместе с союзниками продолжит военную поддержку Украины, в том числе обучение украинских военных для создания из ВСУ современной и боеспособной армии.

“Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно”, — отметил шеф Пентагона перед заседанием контактной группы по поддержке Киева.

Остин добавил, что США также продолжат обучение военнослужащих ВСУ и поставки на Украину тренировочного оборудования для создания армии, которая “будет в состоянии защитить себя в будущем”.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно признавал, что альянс начал подготовку военнослужащих ВСУ еще в 2014 году и потратил десятки миллиардов долларов на укрепление украинской армии.

При этом, как отметило издание Washington Post, ВСУ терпят неудачи в обещанном наступлении, несмотря на подготовку украинских военных в странах НАТО и поставки западных систем для разминирования.

В свою очередь издание Wall Street Journal отмечало, что бойцы ВСУ сразу после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на ход спецоперации и лишь затягивает конфликт.