Посол Перу сообщил о планах открыть удобное авиасообщение с Россией Фото: Иван ВИСЛОВ

Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес заявил, что его страна сейчас обсуждает с Москвой возможность организации удобных авиаперелётов для увеличения взаимного турпотока. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Мы собираемся открыть с российскими авиалиниями новые маршруты из России в Перу или через Доминикану. Мы надеемся, что мы можем повысить туристический поток с Россией», - говорит Родригес.

Также посол напомнил, что сейчас россиянам не нужна виза, чтобы попасть в Перу - достаточно паспорта гражданина Российской Федерации и загранпаспорта. Родригес подчеркнул, что российских туристов на его родине ждут с «особой теплотой» и всегда рады их видеть.

Ранее KP.RU сообщил, что Роспотребнадзор усилил контроль на авиарейсах из Египта из-за распространения неизвестного заболевания.