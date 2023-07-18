Politico: ЕС и страны Латинской Америки поссорились на саммите из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники саммита стран Евросоюза (ЕС) и Сообщества государств Латинской Америки (СЕЛАК) не смогли прийти к согласию относительно позиции по Украине. Об этом проинформировало Politico.

«Возвышенные разговоры быстро сошли на нет, когда переговорщики ЕС попытались убедить государства Латинской Америки осудить Россию за ее действия на Украине», - написало издание.

В материале отмечается, что участники саммита провели несколько раундов переговоров, но к согласию так и не пришли. В связи с этим в издании пришли к выводу, что неспособность согласовать текст совместного заявления негативно отразится на авторитете ЕС, который пытается объединить голоса в Организации Объединенных Наций в поддержку Украины.

В то же время присутствующие на мероприятии смягчили формулировку относительно конфликта, заменив «решительное осуждение действий РФ» на «выражение беспокойства» по поводу сложившейся ситуации.

Саммит Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) проходит в Брюсселе 17-18 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что несколько латиноамериканских стран заблокировали его визит на саммите ЕС и СЕЛАК, наложив вето на присутствие украинского лидера.