Социальных предпринимателей научат участвовать в соцзаказе

*Социальный заказ — это механизм привлечения негосударственных организаций (ИП, ООО, НКО) к оказанию государственных услуг в социальной сфере за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов [ЕП1]

(Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ)

На акселерационную онлайн-программу для потенциальных исполнителей социального заказа «Аксель.Соцзаказ» до 25 июля принимаются заявки на участие. К социальному заказу закон относит следующие направления услуг: содействие занятости населения, соцобслуживание, санаторно-курортное лечение, спортивную подготовку, оказание паллиативной медпомощи, дополнительное образование и еще ряд направлений. Программу проведут во второй раз. Организует обучение Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» при методологической поддержке Министерства финансов Российской Федерации.

Цель программы — рассказать социальным предпринимателям, как увеличить оборот, привлечь госфинансирование и масштабировать социальный эффект своего бизнеса. Выпускники акселератора смогут продемонстрировать рост оборота не менее чем на 15 %, наладить эффективное партнерство с государством и увеличить социальный эффект от своей деятельности. По итогам 2022 года, когда обучение проводили в первый раз, средний рост годового оборота участников составил 38,4 %.

– В этом году обучение смогут пройти большее количество лидеров социальных предприятий. Во-первых, значительно расширена география проекта — число участвующих регионов увеличено с 8 до 54. Кроме того, новый этап программы — преакселерация — станет доступен для 40–50 слушателей, где они смогут узнать об основах соцзаказа и принять решение о вхождении в реестр исполнителей, а далее принимать участие в мероприятиях по обмену опытом, – рассказала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Преакселератор — трехдневный интенсив «О социальном заказе» — продлится до 18 августа. Из участников отберут 25 человек, которые попадут в сам акселератор. Во время него предприниматели получат персональную поддержку бизнес-трекеров (предприниматели, обладающие методологией роста компании), тьюторов. Кроме индивидуальных встреч с преподавателями запланированы встречи для обмена опытом с представителями разных регионов.

Обучение будет идти три месяца. За этот период расскажут про особенности работы с социальным заказом, инструменты систематизации и развития бизнеса. Участники смогут получить навыки управления и оценки социального эффекта предприятия. Выпускников акселератора еще год будут сопровождать — консультировать, помогать вести мониторинг финансовой эффективности.

Прочитать подробнее о программе и подать заявку можно на официальном сайте проекта fnb-aksel.ru. Перед зачислением с кандидатами проводят интервью-собеседование.