Видео последствий проливных дождей в Москве 18 июля 2023 года появилось в сети, фото: скриншот из видео

18 июля 2023 года на Москву обрушился сильный ливень с грозой, который внёс свои коррективы в жизнь горожан. Местами потоки воды уносили массивные мусорные контейнеры и превращали автомобильные дороги в своеобразные "реки".

В сети появилось видео последствий ливня в Москве. На кадрах хорошо видны последствия проливного дождя. Потоки воды заливали подземные переходы, формируя на лестницах «каскадные водопады», некоторые улицы оказались так сильно затоплены, что вода практически доходила до уровня окон автомобилей.

По многим проулкам Москвы горожанам приходилось идти по колено в воде, не имея другой возможности добраться до укрытия. Течением повреждались основы фонарных столбов, порой сдвигало тяжёлые клумбы с деревьями, украшающие центральные улицы столицы.

Ранее KP.RU сообщил, что всего за час в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков.