dikGAZETE: Украина совершает теракты против России из-за провалов ВСУ на поле боя Фото: REUTERS

Журналист Эрхан Алтыпармак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на организацию теракта на Крымском мосту из-за неспособности ВСУ добиться успехов на поле боя.

“Киев в своем репертуаре. Потеряв боеспособность, они переходят к террористическим актам”, — написал обозреватель в статье для dikGAZETE.

Альтыпармак отметил, что киевский режим неоднократно совершал провокации, но западные союзники Зеленского игнорировали эти инциденты, несмотря на то, что Украина косвенно подтверждала свою причастность к ним. Такое поведение, считает журналист, лишь указывает на то, что НАТО ведет “тотальную войну против России”.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия. Заявления союзников Украины о недопустимости ударов по территории России являются ложью, считает глава ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим. Также она подчеркивала, что российские войска в ходе спецоперации на Украине устраняют террористическую угрозу киевского режима. При этом, отметила Захарова, киевский режим угрожает всему европейскому континенту, но из-за агрессивной пропаганды США мало кто это понимает.