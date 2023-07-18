Что произошло за день 17 июля: главные новости

12 подростков госпитализированы с отравлением после купания в море на Кубани Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как минимум 12 подростков отравились во время купания в Черном море на пляже в Шепси в Туапсинском районе Краснодарского края. Первые симптомы отправления появились у воспитанников волейбольной академии из подмосковного Красногорска на следующий день после купания. У подростков подскочила температура и началась рвота. В результате их госпитализировали и, предварительно, диагностировали гастроэнтерит. Прокуратура начала проверку по факту отравления школьников.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону поставки зерна в нуждающиеся страны с коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Особенностью обсуждения стали поставки без участия Украины и Запада, которые преследуют в них собственные интересы. Стороны также выразили готовность продолжать контакты между Москвой и Анкарой, а заодно обсудили все текущие политические и международные события, связанные с Украиной.

Во вторник, 18 июля, всего за один час на Москву обрушилась четверть месячной нормы осадков. Столица России была под проливным дождем, который доставил немало неудобств горожанам и прибавил работы коммунальным службам, о чем сообщили в пресс-службе городского хозяйства города.

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет на постоянной основе право российских граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Согласно принятому документу, кредитные каникулы разрешено взять один раз на полгода по каждому займу, размер которых не должен превышать 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч рублей для остальных потребительских кредитов и 150 тысяч рублей для кредитных карт.

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