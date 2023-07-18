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НовостиПолитика18 июля 2023 15:14

Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло до 270 тысяч человек

Год назад в городе проживало максимум 170 тысяч человек
Сергей ЧИКОВ
Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло со 170 до 270 тысяч человек

Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло со 170 до 270 тысяч человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Марах Хуснуллин заявил, что жители города Мариуполь активно возвращаются домой. За год население выросло со 170 до 270 тысяч человек.

“Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги отремонтировали, построили, светофоры поставили. Настолько активно люди возвращаются – уже более 270 тысяч населения, хотя год назад было 170 (тысяч человек) максимум”, — сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что над восстановлением новых регионов России в настоящий момент трудится около 46 тысяч строителей. Он отметил, что работа ведется, несмотря на обстрелы и диверсии со стороны киевского режима.

Напомним, Мариуполь был освобожден российскими войсками 19 мая 2022 года. В годовщину завершения “самой эпической битвы” первого этапа СВО спецкор “КП” Дмитрий Стешин, ставший свидетелем этого сражения, вспомнил, каким оно было, и рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения.