Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло до 270 тысяч человек

Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло со 170 до 270 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Марах Хуснуллин заявил, что жители города Мариуполь активно возвращаются домой. За год население выросло со 170 до 270 тысяч человек.

“Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги отремонтировали, построили, светофоры поставили. Настолько активно люди возвращаются – уже более 270 тысяч населения, хотя год назад было 170 (тысяч человек) максимум”, — сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что над восстановлением новых регионов России в настоящий момент трудится около 46 тысяч строителей. Он отметил, что работа ведется, несмотря на обстрелы и диверсии со стороны киевского режима.

Напомним, Мариуполь был освобожден российскими войсками 19 мая 2022 года. В годовщину завершения “самой эпической битвы” первого этапа СВО спецкор “КП” Дмитрий Стешин, ставший свидетелем этого сражения, вспомнил, каким оно было, и рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения.