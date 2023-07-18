Финская фармкомпания Orion Pharma прекратила деятельность в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финская фармакологическая компания Orion Pharma приняла решение уйти с российского рынка, прекратив всю деятельность в РФ. Это решение привело к тому, что операционная прибыль компании сократилась на 25 млн евро. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на финансовый отчёт компании.

«Orion прекратил свою деятельность в России», - говорится в отчёте компании.

Убытки, подсчитанные аналитиками Orion Pharma, засчитаны только за первое полугодие 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Дальнейшие последствия от прекращения работы в России ещё предстоит подсчитать.

Напомним, компания работала в Российской Федерации с 2015 года. Самыми популярными её продуктами были такие препараты как «Регидрон», «Метипред» и «Дивигель».

Ранее KP.RU сообщил, что с российского рынка ушёл холдинг Essity, владеющий брендами Libero, Zewa и Libresse.