Нижегородский туристический маршрут «С умыслом #PROпромыслы» получил статус национального

Жемчужина маршрута «С умыслом #PROпромыслы» – озеро Светлояр. Фото: АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области»

«Национальные туристические маршруты, которые развиваются, в том числе благодаря активной работе регионов и нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», — это готовый туристический продукт, который позволяет повысить качество и доступность поездок по стране. Такие маршруты проходят не только по самым красивым, но и по самым интересным местам нашей страны, – заявил Дмитрий Вахруков.

На маршруте «С умыслом #PRОпромыслы» можно познакомиться с самыми яркими народными художественными промыслами Нижегородской области. В проект вовлечено несколько наиболее известных национальных российских брендов — хохломская и городецкая росписи, городецкая золотная вышивка и семеновская матрешка.

«Основой для национального туристического маршрута стали места бытования художественных промыслов — Нижний Новгород, Городец, Семенов и село Владимирское Воскресенского округа, где находится озеро Светлояр», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что ремесленные центры пользовались популярностью и раньше. Национальный же маршрут предоставит туристам из России и зарубежья возможность познакомиться с нижегородскими «жемчужинами» уже в рамках единого путешествия.

«Уникальность проекта — и в его экологической составляющей, и в гастрономических элементах. Сейчас, когда нам особенно важно сохранить свою национальную идентичность, мы предлагаем глубже узнать историю страны, ее культуру, впитать дух творчества», — добавил Глеб Никитин.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев уточнил, что протяженность маршрута составляет 320 километров. В него входят девять музейных комплексов, три фабрики народных художественных промыслов и другие интересные места, которые доступны для посещения круглый год. Преимущество маршрута - в его вариативности. Он позволяет самостоятельно «собрать конструктор» как из городов для посещения, так и количества дней пребывания.

«Мы постарались построить маршрут таким образом, чтобы он стал интересным для разной аудитории: и деловому туристу, и туристу «серебряного» возраста, и семьям с детьми, и молодежи. Для этого мы объединили уникальное многообразие традиций и яркую современность — промыслы, современнейшие объекты, музеи с новыми технологиями экспонирования. Присвоение статуса национального маршрута даст новый импульс развитию наших креативных территорий, а ожидаемое увеличение турпотока даст возможность большему числу туристов оценить наше знаменитое гостеприимство», — сказал Сергей Яковлев.

КСТАТИ

255 миллионов рублей получила Нижегородская область в 2023 году из федерального бюджета на грантовую поддержку проектов в области туризма. Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти ресурсы могут быть направлены, в том числе, на развитие инфраструктуры национальных туристских маршрутов.