США приняли решение выделить Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США приняли решение о том, чтобы направить Украине 250 млн долларов на поддержку сельского хозяйства. Об этом во вторник, 18 июля, проинформировало Агентство по международному развитию (АМР) страны.

«За счет дополнительных 250 млн долларов АМР продолжит расширять критическую сельскохозяйственную инфраструктуру», - сказано в заявлении ведомства.

В частности, речь идет о системах ирригации, элеваторах, пунктах перевалки грузов, а также о портовой и пограничной инфраструктуре. В документе также сказано, что часть выделяемых денег будет направлено и на поддержку малого и среднего бизнеса.

Соединенные Штаты неоднократно оказывали Украине различного вида поддержку. Так, в марте стране был выделен очередной пакет военной помощи на сумму 350 млн долларов.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия уже разбита и единственное, что спасает Украину от развала, это финансовая поддержка Запада, в частности со стороны США.