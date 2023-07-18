Оценена предварительная стоимость восстановления Крымского моста после теракта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во вторник, 18 июля, назвал сумму, которая будет необходима для восстановления Крымского моста. По его словам, речь идет о 1-1,3 млрд рублей.

«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд рублей», - заявил вице-премьер журналистам.

Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изначально понимали, что теракт на Крымском мосту был осуществлен украинскими боевиками.

Ранее Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста нет, они в нормальном состоянии. По его словам, незначительные повреждения получил один путь железнодорожной части моста. Вице-премьер отметил, что такие данные являются очень хорошими, так как ожидалось худшее.