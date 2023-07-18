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НовостиОбщество18 июля 2023 16:18

Девочке, выжившей в теракте на Крымском мосту, рассказали о гибели родителей

Школьницу удочерит ее родная тетя
Елена АКИМОВА
Девочке, выжившей в теракте на Крымском мосту, рассказали о гибели родителей

Девочке, выжившей в теракте на Крымском мосту, рассказали о гибели родителей

Фото: с личной страницы в соцсети.

Девочке, родители которой погибли во время взрыва на Крымском мосту, сообщили о трагедии. Она все еще в больнице под наблюдением врачей, с ней рядом родственники.

Сестра погибшей Натальи Кулик намерена удочерить девочку. Она уже занимается документами, чтобы 14-летняя племянница уехала с ней домой.

Девочке уже сказали, что она потеряла обоих родителей. Ее отец и мать скончались на месте, когда в мост попал украинский беспилотник. Шансов выжить у них не было, школьница уцелела только чудом.

- Сейчас мы находимся в Керчи, оформляем документы для похорон, - рассказала сайту mk.ru Алена Шестакова, сестра погибшей.

Она была недалеко от места взрыва, машина Шестаковых проехала роковую точку минут на 15 раньше. Теперь родственники выправляют документы в Керчи, чтобы забрать тела погибших.

Ангелина осталась сиротой. С девочкой сейчас работают психологи. Помощь специалистов также потребовалась дочери Алены, она в шоке от случившегося.

Что касается пострадавшей школьницы, к ней по-прежнему никого не пускают. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

- Мы точно ее удочерим. Но сейчас главное ее здоровье, - подчеркнула Алена.