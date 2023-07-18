Главы Минфинов G20 не приняли совместное заявление из-за разногласий по Украине Фото: REUTERS

Главы Минфинов и Центральных банков «Большой двадцатки» по результатам встречи в Гандинагаре в Индии не согласовали совместное заявление из-за разногласий по ситуации на Украине. Об этом во вторник, 18 июля, проинформировала руководитель министерства финансов Индии Нирмала Ситараман.

Она уточнила, что были утверждены только резюме председателя и итоговый документ.

«Поскольку мы до сих пор не можем найти общий язык по конфликту на Украине», - цитирует Ситараман ТАСС.

В принятых документах отмечено, что относительно вопроса по Украине участники встречи подтвердили национальные позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН.

Ранее издание Politico сообщило, что участники саммита стран Евросоюза (ЕС) и Сообщества государств Латинской Америки (СЕЛАК) не смогли прийти к согласию относительно позиции по Украине. В материале отмечается, что было проведено несколько раундов переговоров, но к согласию их участники так и не пришли.