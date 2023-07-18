Focus: аномальная жара обнажила камни голода из реки Эльбы в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камни голода из прошлых столетий, покоившиеся на дне реки Эльбы в Германии, обнажились из-за аномальной жары, пересушившей русло. Отметки на этих камнях всегда свидетельствовали о тяжёлых временах для страны, сообщает издание Focus.

«По мере усиления отлива на берегах становится видно все больше участков русла реки и многовековых камней с отметинами, что еще больше ограничивает едва возможное судоходство», - говорится в публикации.

Эти камни устанавливали ещё древние предки современных жителей Германии, предупреждая таким образом о наступлении засухи, и вследствие чего - ужасном урожае. Надпись на самом известном из камней голода, найденном в Чехии, гласит «Плачь, когда увидишь меня».

Специалисты уверяют, что современной Германии голод грозить из-за этого не может, но плохой урожай и проблемы в экономике ожидать всё же стоит.

Исторически такие предупреждающие камни укладывали в русла рек не только в Германии - в 2023 году камни голода обнажились и в Чехии, а также в другой части ФРГ, возле Дрезденской долины.

Ранее KP.RU сообщил, что на Европу обрушилась аномальная жара. В большинстве регионов Италии средняя температура поднялась выше 40 градусов, а на Сардинии - до 50 градусов. Жара буйствует по всей Земле.