Игорь Артамонов: Внимательное отношение к своему здоровью должно стать традицией у жителей региона

Фото: липецкаяобласть.рф

Сумму расходов на обновление медицинских учреждений Игорь Артамонов озвучил во время коллегии регионального управления здравоохранения по итогам работы за первые шесть месяцев текущего года.

В соответствии с региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения» реконструируются поликлиники Добринской центральной районной больницы и Хлевенской районной больницы. Завершен капитальный ремонт детского поликлинического отделения Липецкой районной больницы.

Всего на капитальные ремонты в первом полугодии направлено свыше 603 млн рублей, на защищенность объектов здравоохранения от террористических угроз – более 100 млн рублей.

До конца года по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе Лебедянской центральной больницы.

Фото: липецкаяобласть.рф

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения, программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» больницы региона получили 63 единицы нового оборудование, 49 аппаратов из них уже введены в эксплуатацию. Лечебницам передано 56 автомобилей. Два автобуса в следующем месяце получат Липецкий и Елецкий медицинские колледжи.

Планомерное развитие медицины в регионе и внедрение современных технологий способствует снижению общего уровня смертности, в том числе младенческой. В Липецкой области он снизился на 13,2%.

«Необходимо усиливать работу по профилактике и ранней диагностике патологий. Внимательное отношение к своему здоровью должно стать традицией у жителей региона. Предупреждение серьезных заболеваний позволяет продлить жизнь, улучшить самочувствие, а также имеет положительный экономический эффект для региона. Задача медиков, в том числе, убеждать пациентов следить за состоянием своего организма», – подчеркнул Игорь Артамонов.