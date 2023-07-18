TMZ: Супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

Джиджи Хадид. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская 28-летняя супермодель Джиджи Хадид была арестована на Каймановых островах, куда прибыла на частном самолёте. Сотрудники таможни проверили её чемодан и нашли в нём марихуану. Об этом сообщает TMZ.

Хадид прибыла в аэропорт имени Оуэна Робертса на Каймановых островах и успешно прошла пограничный контроль, когда сотрудники решили выборочно дополнительно осмотреть её багаж. Изучив содержимое чемодана, они нашли внутри «небольшое количество марихуаны и курительные приспособления».

Модель арестовали, обвинив её во ввозе наркотиков на территорию островов, но вскоре девушку выпустили под залог в тысячу долларов. Напомним, Джиджи Хадид является «ангелом» Victoria's Secret и лицом ряда линий Tom Ford. Сейчам она считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

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