Депутат Новиков: РФ создаст альтернативные зерновой сделке варианты сотрудничества

Депутат Новиков: Россия создаст альтернативные зерновой сделке варианты сотрудничества Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия будет работать над созданием новых проектов по поддержке африканских стран, который страдают от продовольственного кризиса. Таким образом могут образоваться варианты, альтернативные зерновой сделке. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

— Нам здесь важнее понять перспективы собственного участия в такого рода проектах. Речь изначально касается участия в программах ООН по помощи беднейшим странам в решении проблем продовольственного кризиса. Мы в этих программах участвовали, в свое время были отработаны в том числе логистические пути доставки этого зерна, — подчеркнул депутат.

В этом же время на Западе просят как можно быстрее возобновить черноморскую инициативу. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что прекращения зерновой сделки не должно было произойти, а все страны пристально следят за текущей ситуацией. Его слова опубликовали на портале RT.

Стоит отметить, что за время действия зерновой сделки было экспортировано 32,8 миллиона тонн продукции. При этом в последние дни действия соглашения зерно загружали только в одно судно. Такую статистику опубликовали на портале телеканала ОТР.