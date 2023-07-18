Один человек погиб и шесть пострадали в теракте в пакистанском Пешаваре, фото: скриншот из видео

В Пакистане, в городе Пешавар, был организован теракт. Злоумышленники подорвали двигавшуюся колонну военнослужащих пограничного корпуса. Погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанскую полицию.

Изначально СМИ сообщали о восьми пострадавших, но позже эти данные были уточнены. Всех раненых уже госпитализировали, состояние двоих оценивается как критическое. Полиция на месте устанавливает обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, взрыв был осуществлён террористом-смертников. На видеозаписи, изъятой с одной из камер уличного наблюдения, виден легковой автомобиль, который догоняет грузовик с военными. Взрыв гремит сразу после того, как машины поравнялись.

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