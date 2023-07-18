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НовостиОбщество18 июля 2023 17:53

Очередь на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована

Со стороны Краснодарского края в очереди находится 831 автомобиль
Екатерина КОСОБОКОВА
Очередь на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована

Очередь на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробка перед Крымским мостом со стороны полуострова ликвидирована, в очереди со стороны Краснодарского края остается 831 автомобиль. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

По данным центра, по состоянию на 20:00 в пробке со стороны Тамани находится 831 машина.

«Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале центра.

Напомним, в ночь на 17 июля Киев устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме. Он добавил, что также разработана временная схема организации дорожного движения на участке.

Также зампред правительства говорил, что, предварительно, планируется восстановить двухстороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября.