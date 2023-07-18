Госдеп заявил, что США не причастны к теракту на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер во вторник, 18 июля, прокомментировал возможную причастность страны к атаке на Крымский мост. Он подчеркнул, что подобные заявления являются абсолютной неправдой.

«Это совершенно не соответствует действительности», - цитирует Миллера ТАСС.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

Позже посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о теракте на Крымском мосту, заявил, что покрывательство радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева. Он напомнил, что это уже не первое заявление, когда американские власти оправдывают террористические акты Украины в отношении российских граждан и объектов.