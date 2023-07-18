Стало известно, какие процедуры россияне чаще всего проходят в санаториях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне в санаториях и отелях чаще всего предпочитают услуги массажа и серные ванны. Такой ответ дали 43 процента респондентов в ходе опроса AZIMUT, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

При этом 17 процентов опрошенных возвращаются в любимые санатории из года в год, чтобы снова пройти курс косметологических процедур.

В летний период тема с санаториями и лечебным отдыхом набирает обороты. «Известия» рассказали, как в России можно получить бесплатную путевку в оздоровительное учреждение. Право на бесплатную путевку есть у участников ВОВ, инвалидов любой группы, ветеранов боевых действий, а также у тех, кто пострадал от воздействия радиации.

Также в различных регионах есть и свои расширенные категории льготников. Например, в Москве в нее входят неработающие пенсионеры и ветераны труда.

Стоит отметить, что Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов России по развитию санаториев, поэтому, вероятно, стоит рассматривать лечебный отдых именно там. В Московской области есть достаточное количество месторождений минеральных вод и лечебных грязей. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.