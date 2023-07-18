Британский владелец бренда Durex опроверг информацию о намерении остаться в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британский производитель Reckitt Benckiser, который владеет брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, опроверг распространенные ранее данные о том, что он планирует остаться в России. В компании заявили, что в настоящее время продолжается процесс передачи бизнеса на территории страны.

«Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», - цитируют РИА Новости представитель корпорации.

Ранее газета Washington Post сообщила, что лишь небольшой процент иностранных компаний, которые заявляли о желании покинуть Россию, на самом деле ушли из страны. По данным издания, причины на это у всех разные. Так, одни хотят, но пока не могут найти покупателей на свои российские активы. Другие сильно зависят от своих российских подразделений и могут просто не пережить ухода из России. Третьи после отъезда конкурентов захватили большую долю рынка.