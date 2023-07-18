Врач рассказала об отличиях отравления от ротавируса Фото: Shutterstock

Некоторые люди иногда могут ошибочно принять пищевое отравление за ротавирус и наоборот, но у этих двух недугов есть отличительные черты. При ротавирусе обычно у человека поднимается температура и начинается рвота. Об этой разнице рассказала гастроэнтеролог Ольга Глушко в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что отличать заболевания необходимо для выбора эффективной тактики лечения.

При этом заниматься самолечением в случае отравления, тем более у ребенка, точно не стоит. Гастроэнтеролог Екатерина Цимбалова рассказала, что без помощи врачей у детей могут развиваться серьезные осложнения. Ее слова привели на портале RT.

Отравиться же можно в совершенно разных ситуациях и даже самыми безопасными на первый взгляд продуктами. К примеру если выпить свежий йогурт, который долго постоит при комнатной температуре, можно отравиться.

Ситуация с просроченным йогуртом может обернуться еще хуже, поскольку выпив его могут начаться даже судороги. Об этом рассказала фельдшер скорой помощи Елизавета Пфейфер, слова которой опубликовали на портале Life.ru.