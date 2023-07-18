Стала известна причина снижения цены на одежду в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снижение цены на одежду российского производства — наглядная демонстрация оперативного импортозамещения производителей и поставщиков. Об этом рассказал экономист Алексей Хижняк в беседе с РИАМО.

Он также добавил, что 2022 года стал самым ударным для российских предприятий на рынке одежды, после ухода немалого количества зарубежных брендов.

Стоит отметить, что по некоторой информации, цены на одежду в России действительно снизились. Так например стоимость пуховиков снизилась на 15 процентов в первом полугодии, в сравнении с предыдущим годом. Куртки же подешевели на 17 процентов. Об этом рассказали «Известия».

Наверняка положительно сказалось и то, что товарооборот между Россией и Китаем вырос на 41 процент. На портале RT рассказали, что такое партнерство сказывается на всей экономике двух стран, поскольку большинство расчетов происходит в национальных валютах — рублях и юанях. В свою очередь КНР — один из крупнейших поставщиков товаров в мире, а продажи одежды китайских брендов в России набирают обороты.