Министр сельского хозяйства Чечни Закриев стал гендиректором «Данон Россия» Фото: Shutterstock

Генеральным директором АО «Данон Россия» стал Якуб Закриев. Соответствующие данные опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно размещенной информации, Закриев был назначен на данную должность во вторник, 18 июля. До этого он занимал должность министра сельского хозяйства Чечни.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в Danone и «Балтике». Соответствующий документ был опубликован в воскресенье, 16 июля, на портале правовых актов. Так, временное управление было введено в отношении долей АО «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон трейд».

Французская компания по производству молочных продуктов Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре прошлого года. В России компания Danone представлена несколькими брендами. Среди них «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Актуаль», «Активиа» и другие.