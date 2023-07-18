Женщинам рассказали, как повысить уровень энергии во время беременности Фото: Shutterstock

Люди часто для получения заряда энергии пьют газированные напитки и кофе, однако беременным женщинам стоит ограничивать потребление кофеина. При этом получить дополнительные силы можно из здоровой еды и качественного сна. Об этом рассказывал «Ридус» со слов американского доктора Дэвида Нельсона.

— Если вы ищете способы повысить энергию во время беременности и предпочитаете избегать кофеина, регулярно занимайтесь физическими упражнениями, ешьте здоровую пищу и обязательно пейте достаточное количество воды, — заявил специалист.

Помимо этого он советует наладить режим сна таким образом, чтобы всегда ложится спать и просыпаться в одно и тоже время. Беременным также при усталости стоит отдыхать на кровати и в течение дня.

Нельсон предостерег и от резкого отказа от кофеина при беременности, поскольку это может вызвать некоторые симптомы отмены, которые вызывают раздражительность, головную боль и сонливость. Убирать кофеин из рациона следует постепенно.

Ранее KP.RU рассказывал, что именно в первом триместре беременности закладываются основы здоровья будущего ребенка, поэтому будущим мамам необходимо особенно серьезно следить за собой в этот период.