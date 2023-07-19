МЧС: два российских самолета-амфибии вылетели в Турцию тушить лесные пожары

Россия направила два специализированных самолета для тушения лесных пожаров в Турции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два российских самолета вылетели в Турцию для тушения лесных пожаров. Об этом во вторник 18 июля сообщает пресс-служба российского МЧС. Речь идет о специализированных самолетах Бе-200ЧС, которые предназначены для тушения огня с воздуха и оснащены тепловизорами для мониторинга изображения земной поверхности в инфракрасном спектре.

Сообщается, что турецкая сторона запросила у Российской Федерации помощь в борьбе со стихийным бедствием. Президент РФ Владимир Путин дал указание отправить на помощь турецким спасателям авиационную группу МЧС России, подготовленную к работе в сложных условиях.

«Два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров», - сказано в сообщении ведомства.

Накануне глава МИД Турции обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым закупку у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров.

Напомним, в воскресенье 16 июля крупный лесной пожар начался на юго-востоке Турции. Из-за него была проведена эвакуация жителей одного из районов провинции Хатай.

В июле 2023 года лесные пожары также ударили по турецким провинциям Измир, Мугла, Балыкесир и Кахраманмараш.