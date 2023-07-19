Президентом пивоваренной компании «Балтика» стал Таймураз Боллоев

Таймураз Боллоев стал президентом пивоваренной компании "Балтика". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таймураз Боллоев стал президентом пивоваренной компании «Балтика». Об этом во вторник 18 июля сообщает Telegram-канал Союза российских пивоваров.

«Президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика» назначен Т.К.Боллоев», - сказано в сообщении.

Напомним, сто процентов компании на настоящий момент находится во временном управлении Росимущества.

Боллоев – основатель компании «Балтика», он возглавлял ее в 1990-2000-е годы. С 2014 года «Балтикой» владеет датская Carlsberg Group. Помимо, собственно, «Балтики», выпускает пиво под марками Carlsberg, Tuborg, Holsten, Zatecky Gus и т. д. У компании восемь заводов в России. Carlsberg еще в марте 2022 года объявила, что уходит из России.

Накануне стало известно, что доли компаний «Данон» и «Балтика», принадлежащие иностранным организациям, переходят во временное управление России. Указ об этом президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 16 июля, он вступил в силу в этот же день.

Также сообщалось, что министр сельского хозяйства Чечни Закриев стал гендиректором «Данон Россия». На новый пост он назначен во вторник, 18 июля.