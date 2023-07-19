Посол Украины Боднар предложил вывозить украинское зерно через Румынию и Болгарию

Украина рассматривает вариант транспортировки зерна через Румынию и Болгарию после окончания действия зерновой сделки. Фото: REUTERS

После прекращения действия зерновой сделки украинское зерно может вывозиться через Болгарию и Румынию. Такой вариант озвучил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По словам Боднара, украинские власти рассматривают такой вариант как один из возможных.

«С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии», - сказал Боднар в эфире телевизионного марафона, добавив, что Киев в случае реализации такого сценария ожидает от международного сообщества оказания определенного «давления» на Россию.

Напомним, в понедельник 17 июля Россия передала Украине через Белоруссию ноту о прекращении действия зернового механизма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение России приостановить свое участия в зерновой сделке начиная с 18 июля 2023 года, заявив, что зерновая сделка «ушла в историю».

Тем временем Украина рассчитывает, что сможет продлить зерновую сделку без России. Чем Россия может ответить на такую инициативу, читайте здесь на KP.RU.

Что последует за разрывом зерновой сделки, разбираем здесь на KP.RU.