На экс-полковника ГРУ Квачкова составили протокол о дискредитации Вооруженных сил

На экс-полковника ГРУ составили протокол о дискредитации армии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Першина.

«В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», - рассказал адвокат, уточнив, что максимальное наказание по данной статье может составить до 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в 2010 году суд приговорил полковника Квачкова к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. А в августе 2017 года суд приговорил Квачкова к еще полутора годам лишения свободы за «возбуждении ненависти либо вражды» из-за его видеообращения из колонии.

Интервью с Владимиром Квачковым, которое он дал после освобождения из колонии, здесь на KP.RU.

Тем временем в Государственную думу РФ была внесена поправка в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) об ответственности до пяти лет тюремного заключения за пропаганду, а также оправдание идеологии экстремизма.