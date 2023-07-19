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НовостиЭкономика19 июля 2023 1:25

Остановка зерновой сделки поставит под удар страны с высокой продуктовой инфляцией

Продовольственная безопасность ряда стран оказывается под угрозой после прекращения зерновой сделки
Мария ПАВЛОВА
Эксперты назвали страны, которые могут сильнее пострадать от прекращения зерновой сделки.

Эксперты назвали страны, которые могут сильнее пострадать от прекращения зерновой сделки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продовольственная безопасность ряда стран оказывается под угрозой после прекращения зерновой сделки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса и Института изучения мировых рынков «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции».

Сообщается, что страны Европы и Центральной Азии столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов в среднем на 18 процентов. В то же время критичные показатели продуктовой инфляции зафиксированы в Аргентине, Турции, Гане, Шри-Ланке, Руанде. В Зимбабве продукты питания подорожали на 285 процентов, а в Ливане – на 142,9 процента.

Тем временем посол Украины Боднар предложил вывозить украинское зерно через Румынию и Болгарию.

Напомним, в понедельник 17 июля Россия передала Украине через Белоруссию ноту о прекращении действия зернового механизма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение России приостановить свое участия в зерновой сделке начиная с 18 июля 2023 года, заявив, что зерновая сделка «ушла в историю».

Что последует за разрывом зерновой сделки, разбираем здесь на KP.RU.