Остановка зерновой сделки поставит под удар страны с высокой продуктовой инфляцией

Эксперты назвали страны, которые могут сильнее пострадать от прекращения зерновой сделки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продовольственная безопасность ряда стран оказывается под угрозой после прекращения зерновой сделки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса и Института изучения мировых рынков «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции».

Сообщается, что страны Европы и Центральной Азии столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов в среднем на 18 процентов. В то же время критичные показатели продуктовой инфляции зафиксированы в Аргентине, Турции, Гане, Шри-Ланке, Руанде. В Зимбабве продукты питания подорожали на 285 процентов, а в Ливане – на 142,9 процента.

Тем временем посол Украины Боднар предложил вывозить украинское зерно через Румынию и Болгарию.

Напомним, в понедельник 17 июля Россия передала Украине через Белоруссию ноту о прекращении действия зернового механизма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение России приостановить свое участия в зерновой сделке начиная с 18 июля 2023 года, заявив, что зерновая сделка «ушла в историю».

Что последует за разрывом зерновой сделки, разбираем здесь на KP.RU.