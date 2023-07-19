Японский журналист Сайто назвал перспективу переизбрания Трампа угрозой для Зеленского

Японский журналист назвал возможное переизбрание Трампа на пост президента США катастрофой для Зеленского. Фото: REUTERS

Перспектива переизбрания Дональда Трампа на пост президента США стала бы катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал японский журналист Акира Сайто.

«Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа», - написал Сайто в публикации для издания Wedge Infinity, напомнив о «не очень хороших» отношениях между Трампом и Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что он мог бы остановить конфликт на Украине в течение одного дня. По словам политика, он это сделает в случае своего избрания на пост президента США.

Напомним, еще в 2021 году Владимир Зеленский признался, что злится на Трампа. Украинский лидер не уточнил причины своей обиды.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Вашингтона на теракт на Крымском мосту, назвала американскую позицию по данному вопросу очередной манипуляцией, отметив при этом, что теперь президент Украины Владимир Зеленский стал «токсичен» для западных стран.