Российские банки могут обязать контролировать операции с драгметаллами

Российские банки могут обязать отслеживать сделки с драгоценными металлами. Фото: Мария ЛЕНЦ

В России банки могут обязать вести контроль за операциями с драгметаллами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки, этим занимаются Минфин и Росфинмониторинг, пишет издание «Известия».

Сообщается, что законопроект готовится к внесению в кабинет министров. Необходимость подобного закона эксперты связывают с тем, что операции с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями часто используются для отмывания полученных преступным путем денег.

Ранее в Государственной думе РФ приняли закон, согласно которому российские банки обязуются в течение 30 дней возместить гражданам похищенные денежные средства, если они были переведены с их счетов без добровольного согласия.

Тем временем 18 июля Госдума приняла важный закон, который заметно облегчит им жизнь. Этот закон даст россиянам постоянное право на каникулы по потребительским займам и автокредитам.