Пентагон: ракеты КНДР способны достигнуть территории США

В Пентагоне считают, что северокорейские ракеты способны достигнуть территории США. Фото: REUTERS

Северная Корея проводит испытания баллистических ракет, которые способны достигнуть территории США. Такое предположение сделал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

«Возможности, которые они продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США», - сказал Акуилино, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Мероприятие проходит 18-21 июля в Колорадо.

Адмирал добавил, что эксперты еще работают над оценкой возможности северокорейской ракеты достичь территории США в ядерном оснащении.

Напомним, в среду, 12 июля, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Снаряд был запущен из района Пхеньяна, уточнило издание.

Позднее ООН заявила о падении запущенной КНДР ракеты в экономической зоне России. Ракета пролетела 1001,2 километра на высоте 6648,4 километра, уточнили во всемирной организации.

Также сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты во вторник 18 июля.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ракета «Хвасон-18», испытания которой проводит Северная Корея, может достичь Вашингтона.