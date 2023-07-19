Что произошло в ночь на 19 июля

Российские военные применили новейший танк "Армата" в зоне СВО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Группировка российских войск «Юг» применила в боевых условиях новейшие российские танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции.

Наступление ВСУ продлится долго и будет сложным и кровопролитным для украинской армии. Такой прогноз дал глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, прогремела серия взрывов в ночь на 19 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сообщается, что зафиксировано как минимум пять взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. По словам градоначальника, в Киеве работает система ПВО.

На Кинбурнской косе российские военные сбили украинский беспилотник турецкого производства «Байрактар». ВСУ использовали беспилотный аппарат с разведывательной целью.

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал бунтом против США создание новой валюты БРИКС. Эксперт считает, что решение России, Китая и Индии создать новую валюту пошатнет финансовую гегемонию США.

Два российских самолета вылетели в Турцию для тушения лесных пожаров. Речь идет о специализированных самолетах Бе-200ЧС, которые предназначены для тушения огня с воздуха и оснащены тепловизорами для мониторинга изображения земной поверхности в инфракрасном спектре.

Следственный отдел по городу Шахты следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту похищения с детской площадки шестилетней девочки. В похищении подозревают 42-летнего мужчину, жителя Шахт. Он увёл ребенка с детской площадки. Девочку нашли через семь часов, по предварительным данным, она не пострадала.