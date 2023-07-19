Пропавшую шестилетнюю девочку нашли живой

Пропавшую девочку искали всем городом несколько часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шестилетняя девочка, пропавшая 18 июля с детской площадки в Шахтах, Ростовская область, найдена живой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет “КП-Ростов”.

По информации от МВД, родственница девочки обратилась в полицию, заметив ее исчезновение. Позже стало известно, что девочку увел незнакомый мужчина.

Для поиска девочки были задействованы сотрудники всех полицейских подразделений города. Кроме того, волонтеры также были привлечены к поиску.

Несколько часов спустя подозреваемый, предполагаемый похититель, был задержан у себя дома. Им оказался житель города Шахты, 1981 года рождения. В ближайшее время следователь проведет допрос. Девочка находилась рядом с похитителем, и ее осматривают медики.

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