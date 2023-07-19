Бастрыкин провел оперативное совещание по расследованию преступлений коррупционной направленности

Александр Бастрыкин Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.

В текущем году расследовано свыше 11 тысяч преступлений коррупционной направленности, дела о 9,5 тысячах преступлений направлены в суд для рассмотрения по существу. По оконченным уголовным делам возмещен причиненный коррупционерами ущерб на сумму 4,7 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 10 миллиардов рублей.

Председатель СК России отметил недоработки в вопросах взаимодействия следственных подразделений с контрольно-надзорными органами. Он подчеркнул значимость сотрудничества с ФАС России, территориальными органами Казначейства России, Росфинмониторингом и иными профильными службами. Бастрыкин негативно оценил качество следствия по данной категории уголовных дел в Республике Калмыкия, Свердловской и Тюменской областях, Приморском и Красноярском краях. Также глава ведомства добавил, что в следственных управлениях по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Костромской и Новосибирской областям были допущены факты волокиты.

Председатель СК России озвучил недостатки в работе подчиненных по привлечению к ответственности за коррупционные деяния лиц особого правового статуса, в том числе занимающих высокопоставленное положение. Отдельно глава ведомства остановился на вопросах противодействия коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Он потребовал четко определить на территории субъекта круг организаций этой отрасли, работать в данном направлении в плотном взаимодействии с компетентными органами в целях оперативного получения соответствующих материалов.

Руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин доложил об итогах работы управления по противодействию преступлениям коррупционной направленности в 2022 году и истекшем периоде 2023 года, озвучив результаты расследования уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц региона.

О причинах снижения качества предварительного следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях доложил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Он сообщил о мерах организационного характера, направленных на устранение недостатков, в том числе повышении уровня взаимодействия с контролирующими и правоохранительными органами.

Руководитель СУ СК России по Тверской области Альберт Кизимов в своем докладе отметил, что по его инициативе было проведено межведомственное совещание, организованы учебно-методические мероприятия по повышению квалификации следователей, приняты иные меры. Аналогичный доклад был представлен руководителем СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Александром Безукладниковым, который также сообщил о расследовании уголовного дела коррупционного характера в отношении участников организованной преступной группы.

Председатель Следственного комитета России отметил, что принимаемые руководителями следственных управлений меры являются недостаточно эффективными. «В это напряженное время надо положить предел воровству и коррупции», - добавил он.

Предметом обсуждения на совещании также стали резонансные происшествия, произошедшие в различных регионах России. Так, и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев доложил о расследовании уголовных дел в отношении нелегальных мигрантов из Республики Узбекистан. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке, они нарушали общественный порядок, нецензурно высказываясь в присутствии детей и подростков. Кроме того, следствием возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей в сфере миграционного законодательства должностными лицами органов внутренних дел (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Также Председатель СК России потребовал дать оценку действиям указанных граждан Узбекистана в части сопротивления сотрудникам полиции.

Глава ведомства также заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении мигрантов в подмосковных Фрязино и Котельниках. Александру Бастрыкину доложено о ходе процессуальной проверки, организованной по его поручению в связи с отменой заместителем прокурора города Люберцы постановления о возбуждении уголовного дела. Ярослав Яковлев сообщил о повторном возбуждении дела и установленных в ходе следствия обстоятельствах.

О результатах процессуальных проверок и расследования уголовных дел в миграционной сфере доложили также руководители ГСУ СК России по Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Заслушав доклады подчиненных о преступлениях данной категории, Председатель Следственного комитета подчеркнул, что критерием оценки работы ведомства является реакция граждан, их обращения и комментарии в социальных сетях. Поскольку число совершаемых приезжими из Средней Азии правонарушений неуклонно растет, вызывая напряженность в обществе, Александр Бастрыкин потребовал от руководителей личного контроля за ситуацией.

Также предметом обсуждения стали резонансные происшествия, связанные с нападением собак. О работе по восстановлению прав многодетных семей в Ульяновской области доложил руководитель регионального следственного управления Сергей Михайлов. В свою очередь руководитель СУ СК России по Республике Башкортостан Владимир Архангельский сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с длительным нерасселением аварийного дома в Бирске.

По итогам совещания глава СК России дал ряд указаний, поставив их исполнение на контроль в центральном аппарате ведомства.