Кардиолог рассказала, как абрикосы влияют на сердце Фото: pixabay.com

Абрикосы очень полезны для здоровья человека, однако лечебного эффекта в них нет. Об этом рассказала диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

Как отметила специалист, принято считать, что людям с разными заболеваниями сердца и сосудов необходимо включать в рацион абрикосы. По ее словам, в состав этих фруктов входят элементы, которые нужны для нормальной работы сердечной мышцы,

«Абрикос … содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно», - рассказала эксперт в беседе с радио Sputnik

При этом Хачирова призвала на рассчитывать на то, что абрикосы имеют лечебный эффект.Как отметила специалист данный продукт станет «хорошим дополнительным источником калия», однако «норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь».

Ранее кардиолог Вячеслав Колиев посоветовал для здорового сердца выполнять анаэробные нагрузки ежедневно. При этом специалист предупредил, что в этом вопросе важно не перегружать организм.