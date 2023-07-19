Посол РФ Нечаев предупредил о россиян об участившейся конфискации машин в ФРГ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории ФРГ возросло число случаев конфискации немецкими таможенниками личных автомобилей с российской регистрацией. Об этом рассказал посол России в Берлине Сергей Нечаев.

По словам дипломата, российское посольство знает около десяти подобных случаях, однако их может быть больше, если некоторые российские граждане не стали обращаться за помощью к дипломатам.

Нечаев сообщил, что дипмиссии России сейчас ведут работу по прояснению данной ситуации, а также призвал россиян на некоторое время отказаться от ввоза в ФРГ машин с российскими номерами.

Как уточнил посол, власти ФРГ трактуют ввоз транспортных средств как нарушение закона «О внешней торговле», даже если речь идет о транзите или личном пользование.

«Очевидно, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи в интересах Российской Федерации, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ», - заявил дипломат в интервью для Lenta.ru.

Напомним, ранее таможня ФРГ допустила возможность изъятия автомобилей с российскими номерами, указав на санкции ЕС, запрещающие ввозить товары, которые «позволяют России дестабилизировать ситуацию на Украине».