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НовостиПроисшествия19 июля 2023 5:41

Взрывы прогремели в Кировоградской области Украины

В регионе была объявлена воздушная тревога
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Взрывы прогремели в Кировоградской области Украины

Взрывы прогремели в Кировоградской области Украины

Фото: REUTERS

В городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области Украины, прогремело несколько взрывов. Об этом пишет в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»).

Информация о взрывах появилась в 7:00 мск в среду, 19 июля. В городе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, воздушная тревога объявлена еще в девяти украинских регионах.

Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице ранним утром в среду, 19 июля, отметив, что взрывы также зафиксированы в Киевской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о том, что в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, прогремела серия из не менее чем пяти взрывов в ночь на среду, 19 июля.