Женщина пыталась дать 100 тысяч рублей полицейскому и попала под следствие

Женщину поймали за попытку дать взятку в 100 тысяч рублей.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В городе Ангарске была задержана 44-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, и пытавшаяся предложить взятку сотруднику полиции, пишет “КП-Иркутск”.
17 июля инспектор ГИБДД остановил женщину, которая была за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Приступив к составлению протокола об административном правонарушении, сотрудник ДПС столкнулся с ситуацией, когда женщина, находящаяся в служебной машине, предложила ему сумму в размере 100 тысяч рублей.
- Вот, я тебе даю, и мы расстаемся, ты меня до дома довозишь. Пожалуйста, поверь мне, ты можешь ко мне в баньку приезжать, - сказала женщина инспектору.
Представитель правоохранительных органов отказался принять предлагаемую сумму. В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к "Даче взятки должностному лицу".
Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что 19 июля была перекрыта трасса "Таврида", в Шахтах нашли живой пропавшую 6-летнюю девочку, а в Прикамье умерла девочка, которую пытался сжечь подросток.