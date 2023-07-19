Женщина пыталась дать 100 тысяч рублей полицейскому и попала под следствие

Женщину поймали за попытку дать взятку в 100 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Ангарске была задержана 44-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, и пытавшаяся предложить взятку сотруднику полиции, пишет “КП-Иркутск”.

17 июля инспектор ГИБДД остановил женщину, которая была за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Приступив к составлению протокола об административном правонарушении, сотрудник ДПС столкнулся с ситуацией, когда женщина, находящаяся в служебной машине, предложила ему сумму в размере 100 тысяч рублей.

- Вот, я тебе даю, и мы расстаемся, ты меня до дома довозишь. Пожалуйста, поверь мне, ты можешь ко мне в баньку приезжать, - сказала женщина инспектору.

Представитель правоохранительных органов отказался принять предлагаемую сумму. В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к "Даче взятки должностному лицу".

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что 19 июля была перекрыта трасса "Таврида", в Шахтах нашли живой пропавшую 6-летнюю девочку, а в Прикамье умерла девочка, которую пытался сжечь подросток.