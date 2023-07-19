Названа новая схема мошенничества с помощью фейковых фото кредиток Фото: REUTERS

Мошенники начали массово создавать фейковые фото банковских карт при помощи чат-ботов в Telegram. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в российских банках.

Как сообщается, злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере, а позже от его имени просят знакомых перечислить деньги на счет в банке. После этого присылают фотографию карты, на которую необходимо перевести средства. Все это подозрений не вызывает, поскольку на фотографии изображена карта, выпущенная известным банком, а также с именем и фамилией человека, от которого приходят сообщения.

Фото карты является подделкой, которая изготовлена при помощи специального Telegram-бота, а номер карты - настоящий, однако счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке, который не так известен.

Эксперты отмечаю, что подобная схема дает злоумышленникам возможность выиграть время для вывода средств, поскольку жертва обращается сначала в тот банк, дизайн карты которой использовался, и только потом понимает, что деньги ушли в другую кредитную организацию.

Специалисты также обращают внимание на то, что злоумышленники уже автоматизировали процесс создания фейков при помощи Telegram-бота, поэтому такой мошенничества может приобрести массовый характер.

Ранее россиян предупреждали о другой схеме мошенничества, когда злоумышленники используют поддельные сайты для якобы проверки сотрудников банков или полиции.