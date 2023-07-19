Вице-спикер Госдумы Даванков предложил продать иномарки депутатов на аукционе

В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил организовать открытые аукционы, на которых бы велась продажа иномарок чиновников и депутатов. С такой идеей Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, передает пресс-служба партии "Новые люди".

По мнению Даванкова, распродавать автомобили производителей из недружественных стран, которыми сейчас пользуются госслужащие, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, является целесообразным решением.

На вырученные средства депутат предложил закупать машины тех компаний, чья доля иностранного участия не превышает 50 процентов.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал при госзакупках ориентироваться на отечественный автопром.

Ранее сайт KP.RU рассказал, получится ли пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос о готовности пересесть с иномарки на машину своего производства.