Уровень одобрения премьера Британии Сунака упал до минимума Фото: REUTERS

Уровень одобренья премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до минимального показателя с момента его вступления в должность. Проведенный YouGov опрос приводит Bloomberg.

Как сообщается, что около 65% из двух тысяч опрошенных британцев относятся к действующему главе правительства неблагоприятно, а одобряют его деятельность только 25%. Таким образом, уровень одобрения к Сунаку составляет минус 40%, что на шесть пунктов ниже, чем месяцем ранее.

Отмечается, что такие показатели связаны с попыткой британского правительства преодолеть инфляцию, которая уже несколько месяцев примерно в четыре раза превышает официальные показатели.

Напомним, что Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании год назад после скоропостижной отставки Лиз Трасс, которая последовала после ухода Бориса Джонсона.

Как писал сайт KP.RU, опрос в мае этого года показал, что поддержку Сунаку высказали только 31% британцев.